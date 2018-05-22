۵۰ درصد تخفیف دانشجویی برای نمایش «در»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «در» به کارگردانی شهاب مهربان روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته ۵۰ درصد تخفیف به دانشجویان و هنرجویان آموزشگاههای هنری میدهد. علاقمندان برای برخورداری از این تخفیف میتوانند در روزهای یاد شده با در دست داشتن کارت دانشجویی خود به گیشه تماشاخانه پالیز مراجعه کنند.
نمایش «دَر» نوشته و کار شهاب مهربان از ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۹ در سالن شماره ۲ تماشاخانه پالیز روی صحنه است. بازیگران این اثر نمایشی که در سال ۹۵ در تماشاخانه ارغنون نیز به صحنه رفته است، فاطیما بهارمست، امیر کامران، مهرپویا مهدوی، نصیر ساکی، وحید منتظری، علی میری، روزبه معتمدیمهر و محمد دارایی هستند.
«دَر» قصه چند جوان است که در شرکت دارویی کار میکنند. این شرکت با بحران مالی روبرو شده و در آستانه ورشکستگی است که شریک خارجی مبلغ ۳۰ هزار دلار به شرکت داده تا دوباره سرپا شود و این مبلغ ناپدید میشود.
دیگر عوامل نمایش «دَر» عبارتند از مشاور پروژه: نورالدین حیدری ماهر، مجری طرح: تماشاخانه پالیز، دستیار کارگردان و برنامهریز: اشکان شریعت، طراح صحنه: علی پالیزدار، طراح گرافیک: محمد دارایی، عکاس: آتوسا امینی، مشاور کارگردان: وهاب مهربان و تهیه کننده: احمد خانی.
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