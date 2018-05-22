به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بر اساس این توافق، تسهیل امکان تبادل مرسولات پستی میان ایران و قطر و همچنین، فراهم کردن زمینههای رونق تجارت الکترونیک (E-Commerce) و همکاری در زمینههای واردات و صادرات از مسیرهای دریایی و هوایی از مهمترین مفاد این تفاهمنامه است، که در اردیبهشت ۱۳۹۷ به امضای دکتر مهرداد فاخر مدیرعامل تیپاکس و آقای فالح محمد النعیمی مدیرعامل شرکت پست قطر رسید.
در این دیدار، بر استفاده و بهرهبرداری از امکانات و زیرساختهای دو شرکت با هدف تسهیل ارتباطات پستی تاکید و توافق شد که تلاشهای هدفمند در راه ایجاد شبکه ارتباط پستی و کوریری بین ایران و قطر ادامه یابد؛ تیپاکس و پست قطر با این توافق، به همکاریهای دوجانبه روزافزون برای گسترش ارتباط با شبکههای پستی سراسر جهان ادامه خواهند داد.
همافزایی شبکههای پستی و کوریری، فراهم شدن زمینههای استفاده از امکانات هلدینگ فاخر و شرکت پست قطر در همکاریهای دوجانبه، به کار گرفتن ظرفیتهای شرکت «تیپاکس» در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و غلبه بر تحریمهای یک جانبه علیه ایران و در نهایت، سوق دادن بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی به سوی حضور پررنگتر در عرصه تجارت جهانی، از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.
تیپاکس با همراهی تمامی همکاران و شرکای کسب و کاری اپراتور اول پست خصوصی ایران و با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، توسعه بازار ملی و منطقهای در زمینههای پست و لجستیک را یکی از اهداف اصلی خود میداند.
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