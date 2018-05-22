کتاب «آری گویی به زندگی» رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب آری گویی به زندگی، معنای زندگی از دیدگاه علامه جعفری و متفکران غرب نوشته عبدالله نصری در کتابخانه علامه جعفری برگزار می شود.

در این مراسم عبدالله نصری (مولف کتاب)، مهدی گلشنی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبائی حضور دارند و سخنرانی می کنند.

این مراسم روز چهارشنبه دوم خرداد ماه ساعت ۱۸ در کتابخانه علامه جعفری واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، روبروی شهرداری منطقه ۵، خیابان حسن آباد کوچه چهارم، شماره ۲۲ برگزار می شود.