به گزارش خبرنگاراقتصادی مهر،‌ انجمن صنفی صنایع پنبه پاک کنی خراسان درنامه ای به وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی درمورد مشکلات صنعت پنبه کشور تاکید کرد تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید محصولات استراتژیک است باید پاسخگوی مطالبات تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصولات باشد.

در این نامه همچنین، با انتقاد از افزایش هزینه های تولید پنبه،‌ آمده است :‌ افزایش هزینه های تولید پنبه (افزایش قیمت بذر پنبه ،‌کود و سموم شیمیایی ،‌قیمت آب ؛‌هزینه برداشت) موجب بالارفتن قیمت تمام شده این محصول به 5500 ریال رسیده است و این درحالی است که قیمت خرید تضمینی تعیین پنبه درسال جاری 4770 ریال بوده است.

با توجه به شرایط موجود ،40 کارخانه پنبه پاک کنی خراسان به منظور رضایت کشاورزان و جلوگیری از متضرر شدن آنان وش پنبه کشاورزان را با قیمت تمام شده خریداری کرده و این درحالی است که حتی یک کیلو وش کشاورزان به قیمت تضمینی توسط سازمان تعاون خریداری نشده است.

اعضای انجمن صنفی صنایع پنبه پاک کنی خراسان در این نامه با اظهار نگرانی از واردات بی رویه پنبه آورده اند که صنایع نساجی کشور به دلیل اینکه قیمت تمام شده محصولاتشان در مقایسه با رقبای همسایه جهت صادرات و رضایتمندی مصرف کننده داخلی با خرید به قیمت تمام شده محلوج داخلی، غیر قابل توجیه می گردد از خرید پنبه به قیمت فوق خودداری می کنند.

این در حالی است که عدم خرید پنبه توسط صنایع نساجی ازیکسو و مشکلات موجود در تولید این محصول موجب کاهش تولید این محصول شده است به طوریکه در سال جاری تولید پنبه به پایین ترین میزان پس از انقلاب رسیده است.

در این نامه با اشاره به کاهش تولید پنبه به پایین‌ترین سطح 27 سال اخیر، آمده است:‌ با توجه به اینکه دولت روزانه 42 میلیارد تومان یارانه بنزین ،‌ده برابر این میزان به شکر ،‌60 برابر آن را به گندم و شش برابر آن را به برنج اختصاص می دهد لذا تخصیص یک روز یارانه بنزین برای پنبه که آن هم مورد موافقت کمیسیون کشاورزی قرار گرفته است ،‌ ادعایی گزاف نیست.

نویسندگان این نامه ضمن تشکر از وزارت جهاد کشاورزی برای عدم موافقت این وزارتخانه برای کاهش تعرفه پنبه وارداتی از وزیر جهاد کشاورزی خواستار اختصاص یارانه برای ادامه حیات کشت و صنعت پنبه در کشور شده اند و تاکید کرده اند :‌درغیر اینصورت و با افزایش قیمت جهانی پنبه با توجه به کاهش تدریجی یارانه کشورهای تولید کننده پنبه تا سال 2010 ، صنایع نساجی با بحران عظیمی مواجه خواهند شد.