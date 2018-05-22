به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا گرامی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری تشریح ویژه برنامه های سوم خرداد، یادروز آزادسازی خرمشهر با بیان اینکه برای حفظ و نشر آثار دفاع مقدس نقش آموزش و پرورش باید درک شود، گفت: ترویج مباحث آموزشی در حوزه ادبیات پایداری با همکاری میان دستگاهی ممکن است.

وی حضور راویان و مربیان آموزش دفاعی را در عین حال کافی ندانست و افزود: زمانی در آگاهی دادن به نسل جوان و نوجوان در زمینه دفاع مقدس موفقیم که همه پای کار بیایند.

وی در ادامه محور برنامه های سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان را با شعار «ما توانستیم» اعلام کرد و گفت: چهارشنبه دوم خرداد در روز نخست این برنامه که با عنوان «درس ها و عبرت ها از حماسه سوم خرداد، حماسه سازان و فخرآفرینان» برگزار می شود، دستاوردها از عملیات بین المقدس و توجه به حماسه فرزندان انقلاب اسلامی تبیین خواهد شد.

گرامی به برنامه روز دوم که پنجشنبه سوم خرداد ماه جاری با عنوان «روز مقاومت، ایثار و پیروزی، پیشکسوتان، فرماندهان و شهیدان برگزار می شود اشاره کرد و افزود: محور فعالیت این برنامه توجه به اهداف و نتیج حاصل ازاین پیروزی بزرگ و دست یافتن به خواسته های عزت مدارانه در حفظ استقلال و کیان ایران اسلامی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس به روز پایانی این ویژه برنامه ها اشاره کرد که روز جمعه ۴ خرداد برگزار می شود و گفت: در روز مقاومت و پایداری(روز دزفول) ولایت مداری، معنویت و پشت جبهه ها، توجه به نقش ولایت و رهبری در پیروزی حماسه سوم خرداد و پرداختن به حضور مردم در جبهه ها در مقابله با دشمن مورد تاکید قرار می گیرد.

دبیر ستاد بزرگداشت مراسم سوم خرداد به برنامه های فرهنگی این رویداد اشاره کرد و از رونمایی و نقد و بررسی کتاب رمان «برادر انگلستان» نوشته علیرضا قزوه خبر داد و گفت: این برنامه چهارشنبه ۲ خرداد جاری ساعت۱۷ با حضور نویسنده در حوزه هنری فارس برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری سوم خرداد در حوزه هنری فارس خبر داد وافزود: پنجشنبه سوم خرداد جاری پروژه ساخت مستند زندگی شهید دکتر فیروزی کلید زده می شود.

گرامی به اجرای شب خاطره و رونمایی کتاب دیگری در روز جمعه ۴ خرداد جاری اشاره کرد و گفت: در این برنامه کتاب خاطرات سردار شهید محمد اسلامی نسب در باشگاه فرهنگیان معرفی می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس درخصوص تدوین کتاب در مورد رشادتهای رزمندگان اسلام در طول دفاع مقدس اظهار کرد: این آثار با نگاه فاخر با تدبیر بنیاد در حال انجام است که سال گذشته ۵۵ مورد بود.

وی با اعلام اینکه ۳۵ تالیف در سال ۱۳۹۶ به چاپ رسید، افزود: ۲۰ تالیف باقی مانده آماده چاپ است که امیدواریم امسال محقق شود.

گرامی در عین حال با تایید عقب ماندگی در زمینه ثبت تاریخ شفاهی جنگ اظهار کرد: فارس باید یک گنجینه تمام عیار و الگویی برای سایر استانها باشد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از وجود افزون بر ۳۰۰هزار سند در مرکز اسناد بنیاد خبر داد و گفت: بخش اسناد و ادبیات پایداری بنیاد در دسترس پژوهشگران قرار دارد که می توان به صورت دیجیتال وسخت افزاری مورد استفاده قرار گیرد.