به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین امیدی، ظهر سه شنبه در دیدار پرسنل این دبیرخانه با مدیر کل و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با اشاره به اینکه پناه پتانسیل عظیمی در کانون های مساجد وجود دارد، گفت: پناه بردن به خدا انواع مختلف دارد که یکی از آن پناه بردن از اماکن دیگر به مسجد و از افکار پوسیده به سمت افکاری است که در مسجد نشر پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه بین یک هزار و ۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کانون در منطقه فارس به جز منطقه جنوب فارس وجود دارد که هرکدام به طور میانگین ۱۰۰عضو دارند، اظهار کرد: پرتال «بچه های مسجد» راه اندازی شده و فارس بین استان های اول تا سوم در ثبت کانون هاست و بر اساس فراوانی و جمعیت ثبت شده کانون ها در کشور رتبه اول هستیم.

حجت الاسلام امیدی با یادآوری این مطلب که تاکنون بیش از ۲۴ هزار نفر عضو کانون در این سامانه ثبت شده اند، افزود: این رقم در تراز بین استان های مختلف یک تراز بالایی را شامل شده است.

وی با یادآوری این مطلب که هنر کانون های فرهنگی و هنری می تواند در بحث نگاه های اسلامی که در بحث هنر مغفول مانده است، موثر واقع شود، اظهار داشت: امروز اجرای هنر اسلامی را در مساجد شاهد هستیم و از این رو لازم است فرهنگ مسجد و فرهنگ و هنر اسلامی را باید از مساجد احصا کرد و پروژه ای در این خصوص به عنوان پایلوت کشور اجرا کرد و باید نخبه های فرهنگی و دینی پای کار بیایند و این پروژه را به سر منزل مقصود برسانند.

حجت الاسلام امیدی با توجه به اینکهکمتر از ۲۰ درصد از ظرفیت جوانان مسجدی استفاده شده است، افزود: امیدوارم حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس را در جمع اصحاب مسجدی را شاهد باشیم چرا که می تواند این مسئله منشا خیر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دیدار پرسنل دبیرخانه کانون های مساجد فارس، ضمن تبریک انتصاب صابر سهرابی، به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، به ابراز نظرات خود پرداختند.