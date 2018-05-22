به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، تیم ملی سنگ نوردی دانشجویان با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش دختران و پسران در دومین دوره رقابتهای سنگنوردی دانشجویان جهان شرکت خواهد کرد.

این تیم در سه ماده سرعت ، بولدرینگ و لید (سرطناب ) با ترکیب ۸ ورزشکار زیر در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

دختران: کبری لک زایی فر، حدیث نظری ، ساحل مایلی و زهرا داوری

پسران: رضا علیپور ، احسان اسرار ، مهدی علی پور و سجاد مستجاب الدعوه



همچنین سجاده سلطانی نژاد و علیرضا باقری به عنوان مربی هدایت ملی پوشان را در این مسابقات برعهده خواهند داشت.



دومین دوره رقابتهای قهرمانی سنگ نوردی دانشجویان جهان ۳۰ خرداد الی ۲ تیرماه سال جاری در کشور اسلواکی شهر براتیسلاوا برگزار خواهد شد.