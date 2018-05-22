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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

ترکیب سنگ‌نوردان برای حضور در رقابت‌های جهانی دانشجویان اعلام شد

ترکیب سنگ‌نوردان برای حضور در رقابت‌های جهانی دانشجویان اعلام شد

ترکیب تیم ملی سنگ نوردی دانشجویان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی دانشجویان جهان در کشور اسلواکی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، تیم ملی سنگ نوردی دانشجویان با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش دختران و پسران در دومین دوره رقابتهای سنگنوردی دانشجویان جهان شرکت خواهد کرد.

این تیم در سه ماده سرعت ، بولدرینگ و لید (سرطناب ) با ترکیب ۸ ورزشکار زیر در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

دختران: کبری لک زایی فر، حدیث نظری ، ساحل مایلی و زهرا داوری
پسران: رضا علیپور ، احسان اسرار ، مهدی علی پور و سجاد مستجاب الدعوه

همچنین سجاده سلطانی نژاد و علیرضا باقری به عنوان مربی هدایت ملی پوشان را در این مسابقات برعهده خواهند داشت.

دومین دوره رقابتهای قهرمانی سنگ نوردی دانشجویان جهان ۳۰ خرداد الی ۲ تیرماه سال جاری در کشور اسلواکی شهر براتیسلاوا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4303299

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