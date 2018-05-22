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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان:

سرمای بهاره به ۷۰ درصد باغات زنجان خسارت وارد کرد

سرمای بهاره به ۷۰ درصد باغات زنجان خسارت وارد کرد

زنجان-مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت: سرمای بهاره به ۷۰ درصد باغات استان زنجان خسارت وارد کرد.

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر به خسارت وارده به محصولات کشاورزی استان زنجان اشاره کرد و افزود: سرمای بهاره به ۷۰ درصد باغات استان زنجان خسارت وارد کرد.

وی اظهار کرد: جاری شدن سیل در ۵ روستا و یک شهر استان زنجان خسارت ۳۰ میلیارد تومانی به بار آورد.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: آب‌گرفتگی معابر و ۵۵ خانه مسکونی، شکستگی خطوط آب‌رسانی، راه‌ها و مزارع کشاورزی و انبار برنج‌کوبی ازجمله خسارت سیل در استان زنجان بود.

کرامتی تأکید کرد: سیل ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری  به روستاهای قره بوته ، حصار، قیطول، خلیفه حصار، راز مجین و شهر دندی از توابع استان زنجان خسارت زد.

کد مطلب 4303303

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