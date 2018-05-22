تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از افزایش تلفات غیرنظامیان در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت که در این مدت ۲ هزار و ۲۵۸ غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند.

در گزارش تازه سیگار آمده است٬ این آمار نسبت به سال قبل افزایش تلفات غیر نظامیان را نشان می‌دهد. در این مدت٬ ۷۶۳ غیرنظامی کشته و هزار و ۴۹۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در ادامه گزارش آمده است٬ در سال ۲۰۱۸ در حملات زمینی تلفات غیرنظامیان ۱۵ درصد کاهش یافته اما تلفات آنان در حملات انتحاری افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش٬ بیشترین تلفات به غیر نظامیان در سال ۲۰۱۸ در نتیجه حملات انتحاری وارد شده است؛ حملات انتحاری بیش از ۳۰ درصد تلفات را در بر می‌گیرد.

این درحالی است که شهر کابل و ولایات دیگر افغانستان طی چند ماه اخیر٬ شاهد حملات خونین انتحاری بوده‌است؛ بیشتر قربانیان این حملات غیر نظامیان بوده‌اند.

نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل همواره از طرف‌های درگیر در این کشور خواسته‌اند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند.

یوناما در گزارش اخیر خود اعلام کرد که مخالفان دولت افغانستان مسئول ۶۷ درصد تلفات غیر نظامیان بوده اند اما در گزارش تازه سیگار٬ طالبان مسئول ۵۰ درصد تلفات معرفی شده است.

همچنین در این گزارش٬ داعش مسوول ۱۱ درصد، نیروهای امنیتی افغانستان ۱۸ درصد و گروه‌های مسلح ناشناس مسئول ۴ درصد معرفی شده‌اند. شماری از غیرنظامیان دیگر نیز در درگیری‌های مسلحانه نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان کشته شده‌اند.