ورود کاروان ۴۰۰ نفره زنان و کودکان اردوگاه یرموک به استان ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، یک کاروان ۴۰۰ نفره از زنان و کودکان ساکن اردوگاه یرموک وارد استان ادلب در شمال سوریه شده اند.

یک منبع آگاه در مرکز هماهنگی در شمال سوریه اعلان کرد که این کاروان از ۱۳ اتوبوس تشکیل شده و ۴۰۰ زن و کودک غیر نظامی را که در جریان درگیری هی اردوگاه یرموک در این منطقه در جنوب دمشق گرفتار شده بودند به مناطق امن انتقال داده است.

اردوگاه یرموک که یکی از اصلی ترین مناطق اسکان آوارگان فلسطینی در سوریه بوده است، در طول بحران سوریه از ویرانی و جنگ در امان نبوده است. علاوه بر آوارگان فلسطینی شمار زیادی از شهروندان سوری نیز در این اردوگاه زندگی می کردند و یکی از معدود مناطقی بوده که تروریست ها در نزدیکی دمشق به اشغال خود در آورده بودند.

ارتش سوریه اخیرا علاوه بر آزاد کردن اردوگاه یرموک مناطق نزدیک به آن از جمله محله «حجر الاسود» را آزاد کرد و شماری از عناصر مسلح وابسته به گروه های معارض مسلح بعد از توافق با روسیه از این منطقه خارج شده و راهی «حمص شرقی» شده اند.