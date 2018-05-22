رکود بازار افزایش آمار ابطال پروانه های صنفی را رقم زده است

جمشید زند در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اصناف به لحاظ دارا بودن پایگاه اجتماعی و فرهنگی در میان اقشار جامعه در بسیاری از کشورها به عنوان بازوی اجرایی دولت در اقتصاد کلان نقش آفرین هستند.

وی تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی در اقتصاد، افزایش بهره وری و ایجاداشتغال را از ویژگی های خاص اصناف عنوان کرد و افزود: مزیت های دیگر اصناف را در مقایسه با صنعت می توان در انعطاف پذیری بالا، نیاز به سرمایه گذاری کمتر و کارایی بالاتر سرمایه، خلاقیت و نوآوری بیشتر، اشتغالزایی بیشتر و ارزان تر جستجو کرد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خاطرنشان کرد: نقش اصناف در حوزه های مختلف به ویژه در بخش تولید، به عنوان بنگاه های کوچک اقتصادی و شبکه توزیع کالا و خدمات، همچنین ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان، دارای اهمیت ویژه است.

وی حذف حریم حدود و حریم صنفی را از جمله مشکلات حوزه اصناف عنوان کرد و افزود: آمایش سرزمینی و فضاهای حاکم بر هر شهر اعم از میزان در آمد شهروندان، میزان توریست پذیری شهر و استقرار صنایع و جاذبه های گردشگری شهرها، هر کدام از عواملی است که در اقتصاد آن شهر می تواند نقش به سزایی داشته باشد.

زند همچنین عدم تثبیت قیمت ارز در بازار را موجب تحلیل رفتن سرمایه اصناف و در نهایت منجر شدن به ورشکستگی آنان عنوان کرد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خاطر نشان کرد: طی سه ماه پایان سال گذشته یازده هزار و ۳۸۷ مورد بازرسی با هدف حمایت از مصرف کننده، توسط بازرسان اتاق اصناف در استان مرکزی انجام گرفت.

وی تعداد پرونده های تشکیل شده در ارتباط با انواع تخلفات صنفی را طی سه ماه سال گذشته، ۶۱۰ مورد اعلام کرد و بیان داشت: در این پرونده ها ۷۴۴ تخلف ثبت شده، که عدم درج قیمت، گرانفروشی و کم فروشی بیشترین تخلفات را در پرونده اصناف نشان می دهد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خاطر نشان کرد: تعداد شکایات دریافتی مردمی طی سه ماه پایان سال گذشته ۵۰۱ مورد ثبت شده، که از این رقم ۴۵۱ مورد قابل پیگیری و ۲۱۸ مورد نیز منجر به رضایت شاکی شده است.

زند تصریح کرد: در همین مدت زمانی از سوی بازرسان اتاق اصناف برای یک هزار و ۴۹۸ واحد صنفی اخطار صادر شده است. همچنین طی این مدت ۴۹۶ واحد صنفی متخلف در استان پلمب و ۴۰۶ واحد هم فک پلمب شده است. همچنین دو هزار و ۳۶۷ فقره پروانه کسب از سوی اتاق اصناف برای برای انواع صنوف صادر شده است.