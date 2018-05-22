سید اکبر بنی طبا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پساب های فاضلاب یکی از راه‌های تامین آب برای صنایع است که یکی از شرکت های فولادی اصفهان در این زمینه پیش قدم شده است که سه سال گذشته طی یک قرارداد بیع با آب و فاضلاب اصفهان مقرر شد با شبکه گذاری در فاصله ۶۵۰ کیلومتری، پساب‌های شهرهای غرب اصفهان از جمله مبارکه و لنجان برای تامین آب یکی از کارخانه های فولادی استفاده شود.

وی بیان داشت: این شرکت فولادی حدود ۲۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است و هم اکنون فاز اول آن مورد بهره برداری قرار گرفته است که در چند روز آینده تصفیه ۷۰ لیتر بر ثانیه از پساب فاضلاب شهرهای لنجان و مبارکه را خواهیم داشت.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب اصفهان تصریح کرد: طی این قرار داد که بین این کارخانه و شرکت آب و فاضلاب اصفهان منعقد شد، این واحد صنعتی می تواند ۳۰ سال با تصفیه پساب شهرهای غرب اصفهان آب مورد نیاز خود برای تولید را استفاده کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر از پساب برای تامین آب صنایع استفاده نمی کنیم اما با اجرای این کار به همان میزان از برداشت های حوضه زاینده رود جلوگیری می‌شود.

بنی طبا بیان داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد از شبکه گذاری های فاضلاب صورت گرفته اما هنوز ایستگاه‌های آن ایجاد نشده است.