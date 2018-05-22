دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی محمد جلالی را به سمت «دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران» منصوب کرد.

محمد جلالی متولد ۱۳۵۰ مشهد و فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی از دانشگاه پاریس ۱فرانسه (سوربن) و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ایران است.

تالیف مقالات متعدد علمی – پژوهشی در نشریات داخلی و خارجی و نیز مشارکت در چاپ کتاب هایی نظیر اندیشه های حقوق اداری و نیز پروژه جهانی تمرکز زدایی از جمله فعالیت های پژوهشی وی است.

وی همچنین دارای یک تالیف با موضوع «مسئله تمرکز زدایی در حقوق ایران» به زبان فرانسه و منتشر شده در پاریس است؛ و سالها سابقه تدریس در حوزه های حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق کار و نیز آزادی های عمومی را برعهده دارد.

جلالی پیش از این معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مدیر گروه دموکراسی در کرسی و مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی این دانشگاه و نیز دبیر کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی بوده اند.

همچنین معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر غلامحسین لیاقت دبیر سایق کمیسیون انجمن های علمی در مدت تصدی این مسئولیت سپاس و قدردانی کرد.