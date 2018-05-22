استراتژی ترامپ تاثیر اندکی بر وضعیت امنیتی افغانستان داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، گزارش تازه بازرسان عمومی وزارتهای دفاع و خارجه و آمریکا برای اداره توسعه بینالمللی، نشان میدهد که استراتژی دونالد ترامپ بر وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر اندکی داشته و این کشور هنوز با خطر تروریسم مواجه است.
در این گزارش که به تازگی در کنگره آمریکا ارائه شده٬ آمده است که استراتژی دولت ترامپ در قبال افغانستان و جنوب آسیا پیشرفت اندکی در برابر طالبان داشته است.
بر اساس این گزارش٬ گروه طالبان در مواردی هنوز قادر به حفظ قلمرو تحت تصرف خود هستند و حملات خونین تروریستی را در کابل و دیگر ولایات این کشور راهاندازی میکنند.
در گزارش مذکور همچنین از اعزام مستشاران جدید آمریکایی به افغانستان انتقاد شده و در آن آمده است که این اقدام تلفات نیروهای این کشور را افزایش خواهد داد.
هرچند بازرسین عمومی وزارتهای دفاع و خارجه و اداره توسعه بینالمللی آمریکا از پیشرفت نیروهای افغانستان خبر داده اما گفتهاند که این نیروها در زمینه مصون نگه داشتن مناطق پرجمعیت کمرنگ بوده است.
از سویی هم٬ در این گزارش آمده است که باوجود اعمال فشار بر پاکستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره این کشور اقدام عملی را علیه تروریست ها انجام نداده است.
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