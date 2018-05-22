برگزاری بیش از ۲۷۰۰ برنامه به مناسبت سوم و چهارم خرداد در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی‌پور پیش از ظهر امروز در نشست خبری ستاد استانی بزرگداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری مردم دزفول اظهار کرد: سوم خرداد تداعی کننده عزت، غرور، سربلندی، پیروزی و مظلومیت این ملت است.

وی افزود: وقتی از سوم خرداد سخن به میان می آید، باید به دو موضوع یعنی تجاوز و ورود به سرزمین مقدس جمهوری اسلامی توسط ارتش بعثی عراق و دیگری کسانی که این ارتش برای تجاوز به جمهوری اسلامی بسیج کردند توجه کرد.

سردار علی‌پور بیان کرد: قطعا تجاوز این ارتش قطعه ای از پازل توطئه های صهیونیست و آمریکا بود؛ با پیروزی ایران و کوتاه شدن دست استکبار جهانی آمریکا از این ملت و به خطر افتادن منافع آنها، توطئه های بسیاری طراحی شد تا حرکت انقلاب را نابود، منحرف و یا محدود کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان با بیان اینکه این توطئه ها ادامه دارد؛ اظهار کر: اما چون انقلاب اسلامی بر اساس باورهای اعتقادی، دینی و فرهنگ عاشورایی شکل گرفته همه توطئه ها از جمله اختلافات مرزی، تفرقه افکنی بین اقوام و تحریم های اقتصادی خنثی شد.

وی با بیان اینکه کودتای نوژه از دیگر توطئه های طراحی شده بود، افزود: این توطئه نیز به رغم برنامه ریزی های صورت گرفته، به نتیجه نرسید.

سردار علی‌پور بیان کرد: مهمترین انگیزه ارتش بعث عراق، استان خوزستان بود و خرمشهری که قبل از جنگ به عنوان یکی از بهترین شهرهای دنیا و دروازه ورودی آبی ـ خاکی ایران بود و نامی به وسعت تمام دنیا داشت، به عنوان سمبل این خواسته مورد تهاجم شدیدترین حملات نظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همه مردم دنیا خرمشهر را به زیبایی می شناختند و به شکلی دروازه ورودی تشیع را می توان خرمشهر دانست ولی همین شهر با سلاح های آمریکایی و روسی بیشترین زخم را بر پیکر خود حس کرده و به مدت یک سال در اشغال بعث قرار گرفت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان با بیان اینکه خرمشهر سمبل وحدت و یکپارچگی ایران شد، اظهار کرد: جمعیت ایران در سال ۶۱ حدود ۳۵ میلیون نفر بود؛ در همان سال ها تابلویی در ورودی خرمشهر نصب شد که جمعیت این شهر را ۳۵ میلیون نفر نشان می داد که این نمادی برای وحدت کشور بود.

وی از خرمشهر به عنوان سند مظلومیت ایران یاد کرد و گفت: در جنگ توانستیم سند مظلومیت خود را به تمام دنیا نشان دهیم؛ خرمشهر پیروزی و سربلندی بر علیه استکبار جهانی به رهبری آمریکا شد.

سردار علی‌پور با بیان اینکه پیروزی جمهوری اسلامی ایران همچنان تداوم دارد، اظهار کرد: پیروزی ما در سوریه، عراق، لبنان و دیگر کشورهایی است که استکبار جهانی برای شکست انقلاب اسلامی به آنها تجاوز می کنند.

وی در ادامه گفت: مرزهای نظامی ما از خرمشهر به کشورهایی مثل عراق، سوریه و لبنان منتقل شده تا پیروزی های ما بعد از خرمشهر ادامه داشته باشند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس خوزستان با اشاره به اسارت ۱۹ هزار و ۷۰۰ بعثی در آزادسازی خرمشهر اضافه کرد: خرمشهر سند ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی شده و ما توانستیم اتحاد دو ابر قدرت شوروی و آمریکا را در جنگ ایران بشکنیم.

خرمشهر سند ماندگاری نظام

وی با بیان اینکه خرمشهر سند ماندگار نظام ولایی و مقدس جمهوری اسلامی شد، گفت: امروز هیچ سندی در دنیا به امضا نمی رسد مگر اینکه به صورت خواسته یا ناخواسته نامی از ایران در آن باشد.

سردار علی‌پور بیان کرد: انقلاب ایران یوغ بندگی استکبار و زورگویان را از دست و پا و گردن خود انداخت و امروز در حال براندازی این یوغ از گردن مظلومان جهان است؛ انقلاب دست هر مظلومی را می گیرد و از آن حمایت می کند.

وی با اشاره به جایگاه خوب ایران در زمینه های مختلف از جمله نظامی، صنعتی و عمرانی، یادآور شد: ایران در زمینه علمی جزو ۱۰ کشور اول دنیا است و در زمینه موشکی نیز به جایی رسیدیم که ابرقدرت اول دنیا امکان حمله به ما را ندارد؛ در زمینه حقوق بشرنیز همین بس که هر ساله یک انتخابات مردمی برگزار می‌کنیم که در هیچ کجای دنیا این اتفاق رخ نمی دهد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان از برگزاری بیش از دو هزار و ۷۰۰ برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی برای سوم و چهارم خرداد خبر داد و افزود: برگزاری صبحگاه مشترک به خصوص در مرکز استان و جلوی مسجد جامع خرمشهر، دیدار با نماینده ولی فقیه در خوزستان و همه ائمه جماعات استان، دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، تجلیل سازمان ها از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران خود، غبارروبی از تربت شهدا، تجلیل از زنان پیشکسوت در خرمشهر، ارائه خدمات پزشکی رایگان در روز سوم خرداد در سراسر استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سپاه، سخنرانی فرماندهان نظامی، پیشکسوتان دفاع مقدس و به خصوص حاضران در عملیات دفاع مقدس در تریبون نماز جمعه، برگزاری همایش فاتحان خرمشهر، برگزاری شب خاطره و برگزاری نمایشگاه قرآن و کتاب از جمله این برنامه ها هستند.

وی با اشاره به رونمایی از سه کتاب دفاع مقدس که در خصوص زن در دفاع مقدس و خرمشهر به نام های «برایم از بهشت بگو»، «خاکریز ما »و «طرح توجیهی احیای بناهای باقیمانده از دوران دفاع مقدس» گفت: افتتاح پروژه های عمرانی، برگزاری جشنواره شعر عربی در خرمشهر، برگزاری فیلم وسام، پخش مستندهای دفاع مقدس از صدا و سیما، برگزاری رزمایش آبی ـ خاکی در خرمشهر از دیگر برنامه های گرامیداشت بزرگ سوم خرداد است.

سردار علی‌پور با اشاره به برنامه های چهارم خرداد و روز پایداری و مقاومت مردم دزفول، دیدار با خانواده شهدای موشکی و بمباران های چهار خرداد را یکی از برنامه های این روز برشمرد و افزود: افتتاح پروژه های عمرانی، دیدار مردم و مسئولان و فرماندهان نظامی با امام جمعه، برگزاری همایش، برگزاری مراسم خاطره گویی و شعرگویی دزفولی، برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی وغبارروبی از تربت شهدا به خصوص شهدای موشکی و خمپاره ای از دیگر برنامه های گرامیداشت این روز است.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه ها طی سه روز از دو خرداد شروع و تا چهار خرداد ادامه دارد، گفت: برنامه ها به صورت استانی در کل خوزستان برگزار می شود.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس خوزستان از افتتاح چهار پروژه ویژه در شهر دزفول و خرمشهر خبر داد و گفت: این پروژه ها شامل درمانگاه شیمی درمانی و طرح آبرسانی کشتارگاه صنعتی خرمشهر در کنارطرح آبرسانی به شهر حمزه دزفول و همچنین ساختمان چند منظوره آموزش و پرورش دزفول می شوند.

سردار علی‌پور یادآور شد: نامگذاری برخی از اماکن به اسم زنان شهیده دفاع مقدس و دیدار با مادران شهدا نیز از دیگر برنامه های ویژه زنان در سوم و چهارم خرداد است.