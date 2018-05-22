افزایش ۲۹ درصدی ارزش داد و ستد در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی اردیبهشت ماه سال جاری تعداد ۱۳۸ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۳۲۲ سهم در بورس همدان مبادله شد.

وی با بیان اینکه سهام مبادله شده متعلق به ۳۱۸ شرکت بوده است، گفت: ارزش سهام مبادله شده ۴۶۷ میلیارد و ۸۸۳ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۷۳ ریال بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان با بیان اینکه ۳۸ درصد سهام مبادله شده در بورس منطقه ای همدان مربوط به خرید سهام بود، گفت: ۶۲ درصد نیز به فروش سهام مربوط بوده است.

صمدی یادآور شد: بر این اساس و با توجه به ۲۲ روز کاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در اردیبهشت ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه ۲۱ میلیارد و ۲۶۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۷۶ ریال بوده است.

وی گفت: ارزش داد و ستد بورس همدان در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه، ۲۹ درصد افزایش دارد.

مدیر بورس منطقه ای همدان با بیان اینکه در این ماه، ۳۰۸ کد معاملاتی جدید ایجاد شد، گفت: در اردیبهشت ماه شرکت های گروه صنعتی پاکشو، آتیه داده پرداز و بانک صادرات ایران به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

صمدی گفت: شاخص کل قیمت در پایان اردیبهشت ماه معادل ۹۵ هزار و ۲۲۷ واحد بود که نسبت به ماه فروردین، ۲۹۷ واحد کاهش یافت.