به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمودی صبح سه‌شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی اظهار کرد: برای ساماندهی شئون مذهبی و فرهنگی باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان سمن‌های اداره کل ورزش و جوانان استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: استفاده از ظرفیت سمن‌ها ازاین‌جهت حائز اهمیت است که فکر و اندیشه جوانان متفاوت است و راهکارهایی متناسب باسلیقه همسالان خود ارائه می‌دهد.

محمودی ادامه داد: همچنین قشر بانوان چه در حوزه مناسبت‌های مذهبی و چه ملی در ساماندهی آداب و شئون مذهبی به‌ویژه در خانواده خود بسیار نقش‌آفرین هستند.

وی افزود: در ایام ماه مبارک و بعدازآن میلاد امام حسن مجتبی(ع) و عید سعید فطر را در پیش روداریم و از این مناسبت‌های مذهبی برای افزایش نشاط اجتماعی در جامعه به‌ویژه در بین نسل جوان باید بهترین بهره را ببریم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از اقدامات تأثیرگذار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تبیین شرایط فرهنگی و اجتماعی استان برای مداحان و سخنرانان است که در این زمینه تبلیغات اسلامی می‌تواند اقدامات بسیار مثبتی انجام دهد.

محمود افزود: بی‌شک سخنرانی‌هایی که در مناسبت‌های مختلف در محافل مذهبی ارائه می‌شود برای تأثیرگذاری بیشتر نیاز به یک پیوست فرهنگی دارد و در این صورت اخلاق و فرهنگ عمومی جامعه ارتقاء خواهد یافت.

وی یادآور شد: متأسفانه بسیاری از پدیده‌های فرهنگی به علت عدم مدیریت صحیح تبدیل به آسیب اجتماعی می‌شود.