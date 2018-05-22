معرفی ۵ واحد متخلف تهیه موادغذایی دزفول به مراکز قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پور آیین پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول اظهار کرد: طرح تشدید بازرسی از مراکز تهیه و عرضه موادغذایی از اول ماه رمضان آغاز شده و تا پایان این ایام ادامه دارد.

وی افزود: در راستای این طرح، روزانه بازرسان بهداشت محیط در سه نوبت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع انواع موادغذایی را مورد بررسی قرار می دهند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: بر همین اساس از ابتدای شروع طرح تا پنجم رمضان تاکنون ۲۶ مورد بازرسی از کارگاه های قنادی، ۳۸۴مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، ۹۲ مورد بازدید از اماکن عمومی، ۸۲۷ کلرسنجی، ۲۷ مورد نمونه برداری از آب شرب، ۱۳ مورد نمونه برداری از موادغذایی انجام شده است.

پور آیین تصریح کرد: در این مدت ۴۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته معدوم شده ضمن اینکه پنج مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی نیز که در بازرسی ها به عنوان متخلف شناسایی شدند به مراکز قضایی معرفی شدند.