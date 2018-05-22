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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

رئیس مرکزبهداشت دزفول خبر داد:

معرفی ۵ واحد متخلف تهیه موادغذایی دزفول به مراکز قضایی

معرفی ۵ واحد متخلف تهیه موادغذایی دزفول به مراکز قضایی

دزفول- رئیس مرکز بهداشت دزفول از معرفی پنج واحد متخلف تهیه و عرضه موادغذایی در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی ها در ماه رمضان به مراکز قضایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پور آیین پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول اظهار کرد: طرح تشدید بازرسی از مراکز تهیه و عرضه موادغذایی از اول ماه رمضان آغاز شده و تا پایان این ایام ادامه دارد.

وی افزود: در راستای این طرح، روزانه بازرسان بهداشت محیط در سه نوبت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع انواع موادغذایی را مورد بررسی قرار می دهند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: بر همین اساس از ابتدای شروع طرح تا پنجم رمضان تاکنون ۲۶ مورد بازرسی از کارگاه های قنادی، ۳۸۴مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، ۹۲ مورد بازدید از اماکن عمومی، ۸۲۷ کلرسنجی، ۲۷ مورد نمونه برداری از آب شرب، ۱۳ مورد نمونه برداری از موادغذایی انجام شده است.

پور آیین تصریح کرد: در این مدت ۴۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته معدوم شده ضمن اینکه پنج مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی نیز که در بازرسی ها به عنوان متخلف شناسایی شدند به مراکز قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4303417

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