به گزارش خبرنگار مهر، رضا سنجری صبح سه شنبه در کارگاه آموزشی ویژه جوامع محلی «عشایر، مرتع‌داران و دامداران» با موضوع حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی جنوب استان کرمان گفت: همگان باید در زمینه محافظت از منابع طبیعی مشارکت جدی داشته باشند.

وی با اشاره به وجود بیشترین جنگل نبه در جبالبارز اظهار کرد: با این وجود کمترین آتش سوزی، تخریب و تصرف در جنوب استان کرمان مربوط به این منطقه است.

سنجری گفت: شرایط آب و هوایی، پوشش مرتعی و جنگلی، صعب‌العبور بودن مناطق کوهستانی، نبود جاده دسترسی مناسب و کمبود امکانات باعث شده است که اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی این منطقه دشوار شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی مردم محلی نمی توانند مانند گذشته وزش باد و توفان را پیش بینی کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت گفت: یکی از علت های بروز آتش سوزی این است که عشایر و دامدارانی که در عرصه های مرتعی حضور دارند امکان دسترسی به مراکز ارتباطی را ندارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ هزار هکتار از مجموع ۸۳۰ هزار هکتار اراضی ملی جیرفت زیر پوشش طرح حفاظت مشارکتی است، گفت: در حال حاضر بیش از ‌هزار و ۳۰۰ همیار طبیعت در جنوب استان کرمان داریم که پیش بینی می شود این تعداد تا پایان سال جاری به پنج هزار نفر برسد.