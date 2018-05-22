کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر سیستان و بلوچستان پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت فرد یا افرادی سودجو در زمینه حمل و نگهداری موادمخدر در یکی از روستاهای شهرستان ایرانشهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تیم های تخصصی پلیس با اشراف اطلاعاتی، محل دپو موادمخدر را در خانه ای روستایی در حاشیه شهرستان ایرانشهر شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی ضربتی وارد محل دپوی مواد شدند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این منزل موفق به دستگیری ۳ قاچاقچی و کشف یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک،۴ قبضه سلاح کلاش، ۱۶ تیغه خشاب و ۲ دستگاه خودرو تویوتا شدند.

سردار قنبری با اشاره به یک عملیات موفق پلیسی دیگر در شهرستان خاش، اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل منطقه موفق شدند محل دپوی مقادیر قابل توجهی موادمخدر را در ارتفاعات شهرستان خاش شناسایی و با هماهنگی قضائی از محل مورد نظر یک تن و ۳۵ کیلوگرم تریاک، ۱۰۴ کیلو گرم هروئین و ۱۸ کیلو مرفین را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان با تاکید بر اینکه تلاش برای دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: امروز دیگر هیچ نقطه و مکانی برای سوداگران مرگ امن نبوده و پلیس با جدیت و برخورد قاطع به دنبال شناسایی و انهدام باندهای قاچاق موادمخدر می باشد.