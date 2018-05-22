به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی موسوی از تغییر ساعت کار ادارات شهرستان خبر داد و گفت: تغییر ساعت کاری ادارات شهرستان از اول خردادماه جاری تا پایان شهریور سال جاری برقرار است.

وی ادامه داد: بر این اساس شروع ساعت کار ادارات از ۶:٣۰صبح تا ۱۴:٣۰ است.

وی افزود: پیش از این شروع ساعت کاری ادارات این شهرستان ۷:٣۰صبح تا ١۵:٣۰ بود.

فرماندار دهلران گفت: ساعت کار بخش های درمانی شامل بیمارستان ها و مراکز درمانی و امداد رسان تغییری ندارد.

موسوی ادامه داد:به منظور رفاه حال شهروندان تمامی ادارات ارائه دهنده خدمات عمومی موظف هستند بر اساس روال قبلی نسبت به ارایه خدمات به شهروندان اقدام کنند.

وی گفت: روند فعالیت بانک ها تغییر نمی یابد و به قوت خود باقیست.