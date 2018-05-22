فروش اینترنتی خودرو؛ انحصار یا گسترش عدالت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، میترا مهرپرست، کارشناس اقتصاد اجتماعی در یادداشتی لزوم فروش اینترنتی خودرو در کشور را مورد اشاره قرارداده است که متن این یادداشت از نظرتان می گذرد:

فروش خودرو از طریق نمایندگی‌های فروش خودروسازان یکی از کلاسیک‌ترین روش‌های فروش است. این روش تا همین چند سال پیش، تنها شیوه خودروسازان برای فروش محصولاتشان تلقی می‌شد، امروزه نیز در کنار سایر روش‌های فروش همچنان ادامه دارد.

یکی از انتقاداتی که همواره به این شیوه کلاسیک فروش وارد می‌گردد، عدم توزیع عدالت فروش به ویژه در خودروای جدید و پر متقاضی بود. با توجه به حاشیه سود بالای برخی از خودروها، گاهاً صدای اعتراض مصرف‌کنندگان مبنی بر یکسان نبودن سطح عدالت توزیعی فروش به گوش می‌رسید؛ آنها معتقد بودند که این روش به انحصار در بازار دامن زده و فرصت مناسبی برای دلال بازی‌های ایجاد می‌کند.

خودروسازان برای جبران این مشکل از الگوی فروش اینترنتی محصول استفاده کردند، آنها با صرفه هزینه‌های بسیار توانستند راهکاری را پیدا کنند تا با توسل به آن کالای خود را مستیقماً به مصرف‌کننده نهایی برسانند. راه‌حل نهایی ایجاد فروش اینترنتی خودرو بود. فروش اینترنتی مزایای بسیاری داشت از جمله:

• ایجاد فرصت برابر برای همه مصرف کنندگان در زمان فروش خودرو

• ایجاد روشی برای دستیابی مصرف کننده نهایی به خودرو مورد درخواست

• شکست انحصار از چند صد نمایندگی به چندین میلیون کاربران اینترنتی

• و...

با اینکه در کنار این محاسن، عده‌ای معایب اندکی هم برای این روش بیان می‌کردند. اما با گذشت چند سال از روش فروش اینترنتی امروزه معلوم شده است که بکارگیری این روش نسبت به روش‌های کلاسیک امتیاز بیشتری دارد. به طوریکه امروزه روش‌ فروش محصولات به شیوه اینترنتی به عنوان یک روش پذیرفته شده و مرسوم در میان مردم پذیرفته شده است. کارشناسان فروش معتقدند این

روش دارای مزیت‌های زیر است:

• فروشگاه اینترنتی در هر لحظه از شبانه روز آماده سرویس دهی به مشتریان است.

• فروشگاه اینترنتی محدودیت مکانی ندارد و مشتریان می توانند از هر کجای می تواند خرید اینترنتی می کند.

• خریدار می‌تواند ساعت‌ها در فروشگاه مشغول بررسی اجناس از قبیل فیلم ، ترانه ،موبایل ،کتاب و موارد دیگر باشد.

• فروشگاه اینترنتی هیچ محدویتی برای تعداد مشتریان ندارد.

• فروشگاه اینترنتی حق انتخاب بیشتری در اختیار خریداران قرار می‌دهد.

• ابزار تبلیغی مناسب در جهت فروش محصولات شما

• کاهش هزینه‌های جانبی نظیر اجاره محل، هزینه ویترین و انبار، فروشنده، خواب سرمایه و غیره در یک فروشگاه سنتی و سودآوری بیشتر

• تحویل کالای خریداری شده درب منزل،بیمه بودن کالا و عدم مشکل حمل و نقل

• عدم برخورد با ترافیک و کاهش آلودگی هوا

امروزه فروش اینترنتی به یک مزیت تبدیل شده است. ما در جامعه‌ای پیشرفته زندگی می‌کنیم جایی که همه چیز به صورت آنلاین انجام می‌شود، از وصول چک گرفته تا انجام تراکنش‌ها، سفارش غذا و البته خرید کالا! بنابراین به نظر می‌رسد اقدام خودروسازان برای فروش اینترنتی محصولات خود به شکل موثری به شکست انحصار و گسترش توزیع عدالت کمک کرده است.