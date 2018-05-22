انتقاد از مصوبه دولت برای واردات ۱۰۰ دستگاه خودروی حمل جنازه

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در پایان نشست علنی امروز(سه‌شنبه 1خرداد) و در تذکر شفاهی اظهار داشت: اخیراً دولت مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن ۱۰۰ دستگاه خودروی حمل جنازه وارد کشور شود.

وی افزود: این مصوبه مغایر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن واردات کالاهای مشابه داخلی و نیز مغایر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی است، اما رئیس مجلس این مصوبه را تائید کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی خودروی حمله جنازه از خارج وارد می‌شود، چطور برای زنده‌ها می‌خواهیم شغل ایجاد کنیم؟

علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: این مسئله را به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع می‌دهیم تا ببینیم ماجرا از چه قرار است.