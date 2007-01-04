اعتبار 25 میلیارد تومانی برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان پشت نوبت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید رضا ترقی افزود: اعتباری که مجلس شورای اسلامی برای فعالیت فرهنگی مورد نظر اختصاص داده 25 میلیارد ریال است که با کمک های مردمی این رقم به 30 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: مجلس با افزایش اعتبار ، مشکلات دانش آموزان و دانشجویان را مورد توجه قرار دهد.

معاون فرهنگی کمیته امداد تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 900 هزار دانش آموز خانواده امداد از حمایت های تحصیلی بهره مند هستند که علاوه بر تامین هزینه های تحصیلی و ایجاد خوابگاه برای دانش آموزان شهرستانی ، از امکانات تربیتی ، فرهنگی امداد در قالب اردوهای سراسری فرهنگی کانون های تربیتی استفاده می کنند.

ترقی افزود: از میان جوانان تحت پوشش کمیته امداد تاکنون 100 هزار نفر به دانشگاه ها راه یافته اند که 70 هزار نفر از آنان در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا فارغ التحصیل شده اند و مابقی در حال تحصیل هستند.

وی گفت: در حال حاضر 7 میلیارد تومان برای دانشجویان در نظر گرفته شده که کفاف هزینه ای آنان را نمی دهد و این در حالی است که در سال گذشته بیش از 45 میلیارد تومان شامل اعتبارات دولتی و کمکهای مردمی صرف امور شده است .

بنابراین گزارش ، بیش از 120 هزار دانش آموز در نقاط محروم کشور از حمایت های موردی این نهاد برخوردار هستند.