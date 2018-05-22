به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی رزن، علی سیف‌یار گفت: در این نمایشگاه ۲۵ اثر عکاسی از دلاور مردی ها و ایستادگی رزمندگان و مردم کشورمان در سال ۶۱ به تصویر در آمده است.

وی گفت: این نمایشگاه تا هفتم خرداد در سالن اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان پذیرای بازدید علاقمندان است.

وی همچنین گفت: به مناسبت ماه رمضان، برنامه «جشن رمضان» به مدت ۵ شب در سالن انقلاب این شهرستان برگزار شد.

سیف‌یار عنوان کرد: اجرای نمایش، مسابقه، موسیقی صحنه ای بخش هایی از مراسم جشن رمضان بود.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان از این برنامه استقبال گسترده‌ای داشتند، عنوان کرد: بیش از ۵ هزار نفر در مراسم جشن رمضان شرکت کردند.

سیف‌یار برگزاری مراسم انس با قرآن در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، برنامه جزء خوانی قرآن و اجرای طرح تلاوت نور در مساجد را از دیگر برنامه‌هایی برشمرد که به مناسبت ماه رمضان در شهرستان رزن اجرا می‌شود.