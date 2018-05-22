به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به این موضوع گفت: این حادثه ساعت ۲۰:۱۵ دوشنبه در کیلومتر ۲۵ محور ساوه - همدان رخ داد و در پی آن پژو ۴۰۵ به دلیل تجاوز به چپ با سمند برخورد کرد.

به گفته وی در پی این حادثه سواری پژو ۴۰۵ دچار حریق شد و متاسفانه ۴ تن کشته و یک تن مجروح شدند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: همچنین حوالی ساعت ۴:۵۰ سه شنبه در کیلومتر ۱۵ محور اصفهان - بندرعباس یک دستگاه اتوبوس با ۱۰ مسافر از جاده خارج شد.

وی با اشاره به این که اتوبوس مذکور از اصفهان به سمت بندرعباس در حال حرکت بود گفت: خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس علت این حادثه بوده است اما خوشبختانه این حادثه کشته و مجروحی نداشته است.