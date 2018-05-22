قاسم بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرساله با فرارسیدن ماه رمضان و در راستای کنترل بازار و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با مشارکت اداره صنعت و معدن، شبکه بهداشت و نیروی انتظامی و اصناف فعال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این گشت‌ها علاوه بر ایام خاص همچون ماه رمضان در سایر ایام سال نیز به‌صورت مستمر فعالیت دارند؛ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان نهاوند ۲۴۹ مورد بازرسی‌ مشترک از صنوف انجام شده است.

رئیس تعزیرات حکومتی نهاوند بابیان اینکه عمده تخلفات صنفی در زمینه کالای قاچاق سیگار، لوازم‌خانگی و البسه صورت گرفته است، گفت: از ابتدای سال جاری ۱۹۷ متخلف شناسایی‌ و به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی افزود: تعداد بازرسی از صنوف طی ۲ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بازدار با اشاره به لزوم توجه مصرف‌کنندگان به تولیدات داخلی و حمایت از تولید ملی، گفت: این مسئله رابطه مستقیمی با کاهش کالای قاچاق و خروج ارز از کشور دارد.