به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «یک روز طولانی» به نویسندگی بابک بهرام بیگی و پیام ناصر به کارگردانی بابک بهرام بیگی از روز سه شنبه یکم خرداد ماه به شبکه نمایش خانگی آمد.

«یک روز طولانی» در پاییز و زمستان سال گذشته در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شد و موسسه هنر اول پخش این فیلم در شبکه نمایش خانگی را بر عهده دارد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد. هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست.»

شبنم مقدمی، رضا بهبودی، مرتضی یونس زاده، باران ابراهیمی وعلیرضا آرا بازیگران اصلی فیلم هستند.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از کارگردان: بابک بهرام بیگی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا تیموری، فیلمنامه: پیام ناصر، بابک بهرام بیگی، صدا: انسیه ملکی، حسن شبانکاره، مدیر تولید: امیررضا جلالیان، طراحان صحنه: کاوه کاظم زاده، آرش باقی پور، جلوه‌های ویژه بصری: فرهاد نجفی فرد، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، تهیه کنندگان: بابک بهرام بیگی، مرتضی یونس زاده.