نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخ بیکاری در شهر بلداجی چهارمحال و بختیاری بسیار پایین است، اظهار داشت: وجود کارگاه های مختلف گز سازی در شهر بلداجی موجب اشتغال ساکنان این شهر شده است و بیکاری در این شهر وجود ندارد.

وی بیان کرد: نرخ بیکاری در شهر بلداجی در نیمه دوم سال و اواخر سال به صفر می رسد.

اشتغال پنج هزار نفر در شهر بلداجی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه ۱۰۰ کارگاه گز سازی در این شهر فعال است، ادامه داد: بیش از پنج هزار نفر شغل مستقیم توسط کارگاه های گز سازی در این شهر ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: سالانه بیش از پنج هزار تن گز در این شهر تولید می شود که بخشی از این میزان تولید به کشور های مختلف جهان صادر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری بیان کرد: در حال حاضر انواع مختلف گز در طعم های مختلف در شهر بلداجی چهارمحال و بختیاری تولید می شود.