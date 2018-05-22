ایجاد باورمندی نسبت به کالاهای داخلی با فرهنگ سازی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان افزود: حمایت از کالای ایرانی تمهیداتی را طلب می کند که از مهمترین آنها فرهنگ سازی و باورمندی برای جامعه هدف است.

استاندار با تاکید بر لزوم عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری، حمایت از تولیدات داخلی به ویژه تولیدات استان را ضروری دانست و گفت: تولید کننده واقعی باید مورد حمایت قرار بگیرد.

استاندار بیان داشت: ارزش تولید و تکنسین های تولید در جوامع پیشرفته بسیار بالاست و در کشور ما نیز باید این موضوع به نحو صحیحی تبیین شود.

احمدی با اشاره به تاکید دین اسلام بر ارزش کار و تلاش، اظهار کرد: باید فرهنگ کار و تلاش در جامعه به ویژه در میان قشر جوان به نحو صحیحی بیان و عملیاتی شود.

وی به بخش مصرف کالاها اشاره کرد و گفت: همچنین فرهنگ سازی و حرکت به سمت استفاده از کالای داخلی با بهبود کیفیت کالا و توجه به رعایت حقوق مصرف کننده در تولیدات مورد تاکید است.

احمدی خواستار عملیاتی شدن مصوبات شورای فرهنگ عمومی با نگاه کارشناسی شده شد و گفت: مشکلات فرهنگی در استان کم نیست و فکر جمعی و اقدامات عملی برای کاهش آسیب های اجتماعی استان ضروری است.

استاندار کاهش آستانه تحمل مردم استان را یک آسیب دانست و گفت: با توجه به اتفاقات اخیر و سوانح به وجود آمده در استان، واکنش هایی غیر منطقی در قبال این موارد شکل گرفت.

وی با اشاره با شایعات به وجود آمده پیرامون مواردی مانند زمین لرزه اخیر، اظهار کرد: جامعه دین مدار تحت تاثیر شایعات قرار نمی گیرد و باید چنین شرایطی را به فرصتی برای رفع مشکلات تبدیل کرد.

احمدی با بیان اینکه زاگرس مردمان سلحشور، قوی و توانمندی را در خود جای داده، خاطرنشان کرد: باید مردمی را پرورش دهیم که مسیر آنها را عقلانیت تعیین کند و تحت تاثیر شایعات فضای مجازی قرار نگیرند.

استاندار با اشاره به اهمیت تبیین فرهنگ حسینی در جامعه، گفت: ما اگر توانستیم انقلاب را در روزهای سخت به جلو ببریم، به دلیل تعصی از فرهنگ اهل بیت بود و اقدام امام حسین(ع) الگویی برای جوانان ما محسوب می شود.

استاندار توسعه ظرفیت های گردشگری مذهبی را ضروری دانست و بیان کرد: بهبود زیرساخت های خدماتی برای استفاده هرچه بهتر زائرین از این ظرفیت های با ارزش مورد تاکید است.

وی افزود: ‌از ظرفیت های قانونی برای تسهیل در روند خدمات رسانی به زائرین استفاده خواهد شد.