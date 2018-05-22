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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

رئیس سازمان صنایع کوچک خبر داد؛

بازسازی ۳۶۰ واحد تولیدی کوچک از ابتدای امسال تاکنون

بازسازی ۳۶۰ واحد تولیدی کوچک از ابتدای امسال تاکنون

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۳۶۰ واحد تولید بازسازی ونوسازی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما،  صادق نجفی درحاشیه نشست هم اندیشی حمایت ازکالای ایرانی گفت: درحال حاضر ۴۰۰هزار واحد تولیدی در کشور فعال است که برخی ازآنها با مشکلاتی نظیر مسائل بانکی، ارز، مالیات ارزش افزوده، کهنه بودن تجهیزات و پایین بودن بهره وری مواجه هستند.

وی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده قراراست ۳۱۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط که با این مشکلات مواجه هستند، طی سه سال نوسازی و بهسازی شود.

نجفی بابیان اینکه تا پایان سال ۱۲ هزار واحد تولیدی بازسازی شده به چرخه تولید کشور بازخواهد گشت گفت: درحال حاضر کالاهای بسیاری در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تولید می شود که دست کم ۱۰۰۰ قلم ازانها قابلیت تبدیل شدن به برند را دارند و می توانند دربازارهای رقابتی وارد شوند.

نجفی ضمن تقدیر از رسانه ملی برای حمایت از کالاهای ایرانی افزود: همین که چهار هزار تولید کننده در صف قراردارند تا کالاها و تولیداتشان را در رسانه ملی معرفی کنند، نشان می دهد اقدامات حمایتی رسانه ملی، تاثیرگذار بوده است.  

کد مطلب 4303496
فرشته رفیعی

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