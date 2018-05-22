به گزارش خبرگزاری مهر، وینفرد شفر سرمربی استقلال در واکنش به صحبت های کارلوس کی روش اطلاعیه ای صادر کرد که مشروح آن در ادامه می آید:

«در ۸۵ درصد مسابقات ما وریا غفوری به عنوان مدافع راست بازی کرد. هر کسی که مسابقات لیگ را پیگیری و تماشا کرده باشد از این نکته آگاه است. به علاوه اینکه این مشخص بود ما برخی مواقع به دلیل مصدومیت، وریا را به عنوان وینگر راست استفاده کردیم.

مهم تر از همه چیز کیفیت خارق العاده وریا غفوری است. او به خوبی نقش یک دفاع راست را با عملکردی مدرن و محکم به نمایش گذاشت. این بسیار ضروری است برای تحت فشار قرار دادن حریف و توانایی ایجاد موقعیت بیشتر برای تیم. در سال های گذشته فوتبال تغییرات بسیار مهمی داشته است. بهترین راه برای خارج کردن یک مدافع چپ تهاجمی در جریان مسابقه یک مدافع راست محکم و تهاجمی است.

همانطور که بازیکنانی مانند کیمیچ و مارسلو فقط عقب نمی ایستند که دفاع کنند. چنین کاری متعلق به گذشته است. وریا فوتبال مدرنی بازی می کند. او بسیار پیشرفت کرده و این خیلی خوب است. من ناراحت و نا امید شدم؛ به خاطر اینکه تیم ملی بازیکن من را پس از بازی با الهلال تحت فشار گذاشت. او و استقلال را تحت فشار گذاشت، از مسیری که به نظر من غیر منصفانه، خارج از شرایط همکاری و مضر برای ما و بازیکن ما بود اما آن مساله متعلق به گذشته است. من امیدوارم ما در آینده با هم همکاری داشته باشیم به خاطر اینکه این بهترین کار برای فوتبال ایران است و من باور دارم همه ما یعنی تیم ملی و باشگاه ها یک هدف را دنبال می کنیم که پیشرفت فوتبال ایران است. ما می توانیم این کار را فقط با هم و با همکاری هم انجام دهیم نه علیه یکدیگر.

در مورد دروازه بان ها صحبت کنیم. اگر شما دو دروازه بان خوب داشته باشید، باید هر دوی آنها را بازی دهید. این یک حقیقت ساده است. به عنوان یک مربی باشگاهی این کار من است که تا همه بازیکنانم را در بهترین شکل ممکن حفظ کنم و برای دروازه بان ها بازی کردن مهم ترین تمرین است. فلسفه ای که شما می توانید در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه ببینید.

هیچ تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد که حسینی دروازه بان آینده است و عملکرد او در مسابقات لیگ و مسابقات بین المللی فوق العاده بود و او شایستگی حضور در تیم ملی را داشت اما این نظر شخصی من است. من بازیکنان ملی ما را حمایت می کنم و برای آنها بهترین آرزوها را دارم. این یک تیم فوق العاده، با شخصیت های فوق العاده است و امیدوارم آنها بتوانند به دور بعدی راه پیدا کنند. همانطور که پیش از این هم نشان داده و گفته ام من هیچ صحبت دیگری غیر از احترام برای تیم ملی و احترام برای ایران ندارم.»