به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت شصت‌وسومین سالگرد تأسیس شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چهارمین دوره انتخاب و معرفی «کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور» توسط این انتشارات و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی- علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

دبیرخانه «کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها سراسر کشور» در چهارمین دوره بنا بر آیین‌نامه، کتاب‌هایی را که طی اول فروردین 1396 تا پایان اسفند 1396 در دو حوزه تألیف و تصحیح برای نخستین‌ بار توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نگارش، چاپ و منتشر شده است را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و از صاحبان آثار برتر در آبان 1397 هم‌زمان با بیست‌وششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران تجلیل به عمل می‌آورد.

در این دوره صرفاً کلیه کتاب‌های منتشر شده در حوزه علوم انسانی به شرح زیر مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت:

1.تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی؛ 2. حقوق؛ 3. زبان و ادبیات فارسی؛ 4. علوم اجتماعی و ارتباطات؛ 5. علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری؛ 6. علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی؛ 7. علوم سیاسی، روابط بین­الملل و مطالعات منطقه­ای؛ 8. فقه، اصول ، علوم قرآن و حدیث؛ 9. فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان؛ 10. فناوری اطلاعات، اطلاع­رسانی و کتابداری؛ 11. مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)؛ 12. مطالعات هنر و زیبایی­شناسی؛

همچنین به منظور گسترش فرهنگ کار و خلاقیت و نوآوری در جامعه و نیز تبیین مبانی نظری و راهکارهای علمی اقتصاد مقاومتی در بخش ویژه کتاب­های چاپ و منتشر شده با موضوع «فرهنگ کار و کارآفرینی، سلامت ـ بیمه و اقتصاد مقاومتی» مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و از صاحبان آثار برتر نیز تجلیل به عمل می‌­آید.

همچنین جایزه هیئت داوران نیز به ناشر یا ناشران برتر کتب دانشگاهی اهدا خواهد شد. در این جایزه کتاب­هایی که صرفاً توسط اعضای هیئت علمی (اعم از شاغل و بازنشسته) دانشگاه­های سراسر کشور نگارش، چاپ و منتشر شده است و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همه نویسندگان، ناشران، مراکز و موسسات علمی و پژوهشی و فرهنگی می‌توانند دو نسخه از کتاب­های خود را که در موضوعات یاد شده در بالا چاپ و منتشر نموده­اند تا پایان تیر 1397 در مهلت مقرر به آدرس دبیرخانه «کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه­های سراسر کشور» واقع در خیابان آفریقا، چهارراه حقانی، کوچه کمان، پلاک 25. طبقه پنجم و یا صندوق پستی صندوق پستی: 9647-15875 ارسال کنند.