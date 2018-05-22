۶ منطقه تهران واقع در بافت فرسوده/وام ۵۰ میلیونی نوسازی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری، در نشست خبری تشریح مصوبات جدید هیات دولت در خصوص بازآفرینی شهری گفت: پس از صدور دستور توجه خاص ساکنان محلات نابسامان به خصوص حاشیه نشینان از سوی مقام معظم رهبری و همچنین دستور رئیس جمهور مبنی بر حمایت از بازآفرینی شهری به خصوص در بخش نوسازی مسکن، کارگروهی با عنوان تدوین ابزارهای مالی و حقوقی، ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری تشکیل شده که ریاست این کارگروه با محمد نهاوندیان، معاونت اقتصادی رئیس جمهور بود و در آن، مدیران اثرگذار از دستگاه های مالی و حقوقی مرتبط با بحث نوسازی مسکن شرکت می کردند.

وی افزود: در جلسات این کارگروه، نمایندگانی از بانک عامل بخش مسکن، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شهرداری تهران، وزارت کشور، ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور در حوزه بافت های فرسوده، قائم مقام وزیر نیرو و چند دستگاه دیگر شرکت می کردند که نزدیک به ۷۰۰ نفر – ساعت برای تدوین ابزارهای مالی و حقوقی اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری ظرف سه ماه بحث و بررسی صورت گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه رویکرد غالب این برنامه مشارکت مردمی است، گفت: بر این اساس در هر مرحله، تسهیل گرانی از جنس اهالی همان محل، پس از بحث و رایزنی با محله های هدف، طرح و برنامه مورد نظر را تدوین می کنند. اجرای این برنامه نیز از سوی توسعه گران انجام می شود که بخش خصوصی و انبوه سازان مسکن را توسعه گران هدایت می کنند.

عشایری، دو رکن دیگر این برنامه را دولت ملی و محلی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها) عنوان و تصریح کرد: دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان در هر سال، از بودجه عمومی را برای تأمین خدمات عمومی روبنایی و زیربنایی در اختیار برنامه قرار می دهد و اگر شهرداری ها نیز ۳۰ درصد هزینه تملک معابر را پرداخت کنند، دولت ۷۰ درصد مابقی را تأمین خواهد کرد. این مساله یک ابزار تشویقی برای شهرداری ها از سوی دولت است تا کل برنامه بازآفرینی شهری از سوی دولت ملی و محلی، هم راستا شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برای آنکه برنامه ملی بازآفرینی شهری، سرعت بیشتری بگیرد، دولت تمام اراضی دولتی واقع در بافت فرسوده را به این برنامه اختصاص می دهد تا در اختیار توسعه گر قرار گیرد. همچنین تکلیف شده تا در همه دستگاههای دولتی این کار را انجام دهند و در صورتی که اراضی از سوی دستگاه ها تخصیص نیابد، سازمان ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده ۶۹ آئین نامه مستندسازی املاک موظف خواهد شد از طریق اطلاعات املاک دولتی که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است، شناسایی و سند اراضی مربوطه را به شرکت عمران و بهسازی ایران منتقل کند؛ ضمن اینکه ماده ۶ قانون تولید مسکن نیز این مصوبه را تأیید می کند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به مصوبه دیگر دولت مبنی بر کاهش سود تسهیلات مسکن یکم از ۸ به ۶ درصد ویژه بافت های فرسوده، اظهار داشت: از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و همچنین یک میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی مبلغی در اختیار بانک عامل قرار گرفته و بانک نیز به همان اندازه سرمایه گذاری کرده و در نهایت، تسهیلات مشارکت مدنی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون تومان به مدت دو سال در اختیار توسعه گر قرار داده شده و بانک عامل موظف است تا با توجه به وجوه اداره شده دولتی، معادل نصف سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد بوده و نصف آن ۹ درصد است را پرداخت کند.

عشایری از دیگر تخفیفات ارائه شده در بخش حمایت از توسعه گر، به کاهش هزینه انشعابات آب، گاز، برق، صدور پروانه ساختمانی، حق نظارت سازمان نظام مهندسی، بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: امیدواریم از تیرماه امسال، امکان آغاز ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور فراهم شود ولی نباید انبوه سازان از این فرصت برای سوداگری استفاده کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: از دیگر مصوبات کارگروه وابسته به ستاد ملی بازآفرینی این بود که تمامی مشوق ها، تخفیف ها، معافیت ها و شرایط ویژه ای که در قوانین عادی در خصوص عوارض و مالیات و دیگر تخفیف ها به مناطق محروم داده می شود، مشمول بافت های نابسامان شهری نیز شود.

عشایری گفت: ظرف سه ماه گذشته، ۳۸۲ پروژه از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری برای ساخت تأسیسات زیربنایی و روبنایی در اراضی واقع در بافت فرسوده از محل ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده، به امضاء رسیده است. همچنین در ۲۱ محله واقع در ۲۱ شهر وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را واقع در بافت های فرسوده به برنامه بازآفرینی شهری اختصاص داده است که مرحله طراحی آنها به اتمام رسیده است و در مرحله انتخاب مجری قرار دارند.

وی تأکید کرد: در تهران در ۶ منطقه شامل ۱۲-۱۳-۱۵-۱۶-۱۸ و ۱۹ بخش عمده آنها به صورت بافت های نابسامان بوده و در چند منطقه دیگر، بافت های فرسوده به صورت لکه هایی از منطقه هستند که براساس برنامه بازآفرینی شهری به سازی خواهند شد. همچنین در دو منطقه ۱ و ۳ تهران دو مجله دارآباد و فرحزاد به عنوان مناطق گران قیمت نابسامان مشخص شده اند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران یادآور شد: از دیگر مصوبات یکشنبه هیئت دولت صدور مجوز بانک مرکزی به بانک مسکن مبنی بر افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال است.