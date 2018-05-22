به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی پیش از ظهر سه شنبه در صحن شورای شهر همدان که با تقدیر از برترین های مسابقات ریاضی همراه بود، به ارزش و جایگاه معلمان در نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: در سیستم های آموزشی، افراد زیادی مشغول به کار هستند و فعالیت های آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تربیت دانش آموزان و یا دانشجویان مؤثر است اما در این میان، نقش معلمان، اساتید و دانشگاه ها از دیگر افراد برجسته تر است چنان که دانش آموزان بیشتر اوقات را در مدرسه سپری می کنند.

مولوی بابیان اینکه بسیاری از دانش آموختگان نظام آموزشی شکل گیری شخصیت خود را مرهون معلمان خود می دانند، گفت: آنچه در فرایند تعلیم و تربیت به متعلم انتقال می یابد تنها معلومات و مهارت های معلم نیست بلکه تمام صفات، خلقیات، حالات نفسانی و رفتار ظاهری او نیز به شاگردان منتقل می شود و باید قدر دان زحمات این قشر بود.

وی از دانش آموزان به عنوان سرمایه های نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و افزود: دانش آموزان آینده سازان جامعه هستند و باید روند حضور پررنگ و موفق آنها در المپیادها و جشنواره های مختلف را تسهیل کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بر تعامل بیشتر آموزش و پرورش با مدیریت شهری تاکید کرد و اظهار داشت: آموزش و پرورش می تواند در آموزشهای شهروندی به دانش آموزان از جمله حفظ و نگهداری اموال عمومی شهر مدیریت شهری را کمک کند.

مولوی اضافه کرد: با توجه به اینکه امسال همدان میزبان دو رویداد بزرگ و مهم «همدان ۲۰۱۸ » و مجمع جهانی گردشگری خواهد بود و این فرصت و پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی استو بر این اساس باید در کنار هم در راستای برگزاری موفقیت این رویداها تلاش کنیم.

وی همچنین به بحران آب در کشور اشاره کرد و یادآور شد: در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و صرفه جویی باید کوشا بود که آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرهمدان نیز از برنامه بازدید های مستمر اعضای شورا از مدارس در طول سال خبرداد و گفت: آموزش و پرورش متولی اصلی فرهنگ سازی است و در این راستا جلساتی با همکاری معلمان برای رسیدن به یک تعامل خوب با هم برگزار کرده ایم.

رضوان سلماسی اضافه کرد: آموزش های شهروندی از جمله مباحث مهمی است که نیازمند تعامل دوسویه مدیریت شهری با آموزش و پرورش است و باید در این زمینه اقداماتی انجام دهیم.

گفتنی است در پایان جلسه از دانش آموزانی که در تیم های ریاضیات در مسابقات استانی و کشوری مقام کسب کرده بودند و نیز از معلمان توسط رئیس و اعضای شورای شهرهمدان تجلیل به عمل آمد