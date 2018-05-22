خطر ریزش ۴ کتابخانه فرسوده لرستان/ شورای فنی به موضوع ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانآرا در انجمن کتابخانههای عمومی لرستان با اشاره به اینکه سه کتابخانه استان در معرض خطر ریزش هستند اظهار داشت: این کتابخانهها شامل کتابخانه آیتالله بروجردی، شهید باهنر و علامه بحرالعلوم بروجرد و همچنین کتابخانه امام خمینی(ره) رومشکان بوده و با توجه به قدیمی بودن ساختمانهایشان که در زلزلههای سالهای قبل نیز دچار آسیب شدهاند درخطر ریزش هستند.
وی با تأکید بر اینکه شورای فنی استانداری باید از این ساختمان کتابخانهها بازدید داشته باشند که ما دچار خسارت بیش از این نشویم گفت: اگر این ساختمانها احتیاج به مقاومسازی دارند ما آنها را در دستور کار مقاومسازی قرار دهیم و اگر جواب نمیدهد آنها را به وضعیت کتابخانههای تخریبی ببریم.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی لرستان بابیان اینکه اعضا در این کتابخانهها رفتوآمد میکنند و خدایی ناکرده با زلزله با ریشتر پایین ممکن بوده کتابخانه ها دچار تخریب و حادثه شوند افزود: از اعتبارات استانی یا نهاد کتابخانههای عمومی مقاومسازی و ... این ساختمانها صورت میگیرد.
جهانآرا همچنین با تأکید به کمک برای راهاندازی کتابخانههای سیار و تهیه وسیله نقلیه برای خدماترسانی گفت: ما در روستاهای استان بیش از ۶۱۰ هزار نفر جمعیت داریم که از این تعداد ۲۸۵ روستا بالای ۵۰۰ نفر و ۶۳ روستای بالای هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارند و در این روستاها تنها دو کتابخانه روستایی فعال داریم.
وی بابیان اینکه روستاهای ما کتابخانه ندارند و ۶۰۰ هزار نفر را از دسترسی به کتاب و مطالعه با عدم ساختوساز کتابخانه در سالهای گذشته محروم کردهایم گفت: تنها کاری که میشود انجام داد این بوده که کتابخانههای سیار را راهاندازی کنیم.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی لرستان بیان داشت: در این راستا دستگاههای دولتی برای تهیه ماشین باید به ما کمک کنند.
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