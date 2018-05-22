فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی: ۳۲ موشک به جولان شلیک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، عمیکام نورکین فرمانده نیروی هوای رژیم صهیونیستی به تعداد موشک هایی چندی قبل از سوریه به جولان اشغالی شلیک شد، اشاره کرد.

وی اعلام کرد که ۳۲ موشک به جولان شلیک شده است.

این روایت فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی با روایت مقامات این رژیم در تناقض است زیرا سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تعداد موشک های شلیک شده را فقط ۲۰ فروند دانسته بود.

فرمانده صهیونیست در ادامه اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ موشک زمین به هوا از سوی سامانه های دفاع هوایی سوریه به سوی جنگنده های اسرائیلی شلیک شده است.

شایان ذکر است که پس از اینکه صهیونیستها اعلام کردند که فقط ۲۰ موشک شلیک شده است؛ سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد که ۵۵ موشک به جولان اشغالی شلیک شده است.