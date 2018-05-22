به گزارش خبرنگار مهر ، بهاره آروین- عضو هیات رییسه شورا در جریان بررسی کلیات طرح «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» که یک فوریت آن در پنجاه‌وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده بود طی قرائت گزارش کمیسیون درباره طرح مذکور گفت: «این طرح پیشنهاد می‌کند که سامانه قراردادها ارتقا پیدا کند و برای مزایدات، سرمایه‌گذاری‌ها و تفاهم‌نامه‌ها نیز مناسب‌سازی شود به‌گونه‌ای که تمامی فرایندهای انجام معاملات به صورت الکترونیکی انجام گیرد».

وی در ادامه توضیح داد: «این مصوبه در دولت نیز به تصویب رسیده سامانه ستاد ایران (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) راه‌اندازی شده است که البته به صورت کامل اجرایی نشده است. شهرداری موظف است تنها معاملاتی را در این سامانه منتشر کند که از بودجه عمومی استفاده کرده است، در بقیه موارد مصوبه‌ای وجود ندارد. با تصویب این طرح شهرداری را موظف می‌کنیم تا تمام فرایندهای معاملات را به‌صورت الکترونیکی انجام دهد. این اقدام انتشار عمومی داده‌ها را تسهیل می‌کند چراکه اطلاعات به‌صورت الکترونیکی ثبت شده‌اند.»

بهاره آروین طراح این طرح همچنین اعلام کرد با تصویب این طرح، انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری که هم‌اکنون بر روی سایت شفاف قرار دارد، الزام قانونی می‌یابد و با تغییر مدیریت شهری نیز این انتشار عمومی همچنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش و با اتفاق آرای 18 عضو حاضر در جلسه، کلیات طرح به تصویب رسید. سپس پیشنهادهای اعضا درباره اصلاح این طرح مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا با پیشنهاد احمد مسجد جامعی مبنی بر ارائه گزارش دوره‌ای از فرایند اجرای این مصوبه موافقت کردند. همچنین پیشنهاد زهرا نژادبهرام را مبنی بر حذف ماده 2 طرح به دلیل تداخل با ماده 38 قانون معاملات شهرداری تهران مورد موافقت قرار دادند.

در ادامه بر اساس رای اعضا واژه قراردادهای محرمانه از تبصره چهارم ماده 1 این طرح حذف شد.

درنهایت طرح «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» در شصت‌وپنجمین جسله شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.