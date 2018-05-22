رتبه بندی اساتید و دانشجویان براساس شاخص های بومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در جلسه هیات رئیسه واحد علوم و تحقیقات گفت: با ترسیم نقشه راه و معماری پژوهش و فناوری، میتوان علاوه بر استادان و دانشجویان علوم و تحقیقات، سایر محققان کشوری و دنیا را به تمرکز بر روی حل مسئلهای که مطرح میکنید، ترغیب کرد.
وی افزود: در این چارچوب، اگر واحد علوم و تحقیقات به جای ۲ مجله نمایه شده در آی اس آی ، ۱۰۰ مجله در آی اس آی داشته باشد، میتواند جریان علمی کشور را مدیریت کند و تاثیر بالایی در هدایت جریان علمی دنیا داشته باشد.
رئیس دانشگاه آزاد عنوان کرد: تدوین شاخصهای بومی حوزه علم و فناوری از اجزای نقشه راه و معماری پژوهش و فناوری است.
رهبر اظهار داشت: تاکید بر بومیسازی شاخصهای حوزه علم و فناوری، به معنای نادیده گرفتن ظرفیتها و قواعد بینالمللی نیست، بلکه منظور این است که مقهور شاخصهای طراحی شده رتبهبندیهای بینالمللی نشویم و بدانیم ارزش تولیدات و مقالههای علمی در حل مشکلات مردم و جامعه است.
وی فاصله رتبه جمهوری اسلامی ایران در تولید علم جهانی و رتبه کشورمان در تولید علم موثر در حل مسئله را قابل تامل دانست و گفت: پایاننامههای موازی یا بیارتباط با یکدیگر، گرهای از مسائل کشور باز نمیکنند بلکه پایاننامهها و رسالهها باید مکمل باشند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلام با تاکید بر تشویق استادانی که در جریان تولید علم مشارکت دارند، خطاب به مدیران حوزه پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات گفت: باید اساتید و دانشجویان را براساس شاخصهای بومی رتبهبندی شوند تا براساس این شاخصها، پژوهشگران و فناوران برتر معرفی شوند.
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