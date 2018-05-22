به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد صحبت زاده مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه مازندران ظهر سه‌شنبه در آیین رونمایی از ۵ طرح دانش‌بنیان در دانشگاه مازندران بابیان اینکه دانشجویان علاوه بر تحصیل باید به فکر کارآفرینی باشند اظهار داشت: اشتغال و کارآفرینی باید موردتوجه دانشجویان قرار گیرد.

وی بابیان اینکه مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه به دنبال ساختار سازی است افزود: در مرکز رشد ۲۰ شرکت وجود دارد و هرسال دو هزار و ۵۰۰ دانشجو پذیرش داریم.

صحبت زاده ادامه داد: برای ادامه دادن مسیر رشد باید به کارآفرینی توجه ویژه داشته باشیم و مرکز رشد میزبان دو هزار دانشجو در دو سال آینده خواهد بود.

مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران تأکید کرد: اگر دانشگاه در مسیر آموزش به سمت کارآفرینی حرکت کرد نیاز به کارها و فضاهایی دارد و ایجاد پارک علم و فناوری ازجمله نیازها است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.