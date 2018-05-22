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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

مدیرکل امور شهری استانداری لرستان مطرح کرد؛

کمک ۱۵۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های لرستان

کمک ۱۵۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان از کمک ۱۵۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری در انجمن کتابخانه‌های عمومی لرستان بابیان اینکه هرکدام از مسئولان کتابخانه‌ها اگر چند بار برای پیگیری اعتبار سهم نیم درصد کتابخانه به شهرداری‌ها مراجعه کردند و به نتیجه نرسیدند این موضوع را به ما اطلاع دهند افزود: تا پایان شهریور ما سعی می‌کنیم که ۲۰۰ میلیون تومان به کتابخانه‌ها در این زمینه پرداخت کنیم.

وی بابیان اینکه ۳۵ تا ۴۵ درصد بودجه شهرداری‌ها کمک‌های دولتی است گفت: در سال گذشته ۱۲۲ میلیارد تومان از طریق سازمان شهرداری‌ها و همچنین محل مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها پرداخت کردیم و از محل اعتبارات کمک‌های سرمایه‌ای نیز ۳۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های استان پرداخت شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان بابیان اینکه درمجموع ۱۵۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها پرداخت‌شده است افزود: درمجموع تا شهریورماه قول خواهیم داد که ۲۰۰ میلیون تومان به کتابخانه‌های استان کمک کنیم.

کد مطلب 4303556

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