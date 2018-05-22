به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری در انجمن کتابخانههای عمومی لرستان بابیان اینکه هرکدام از مسئولان کتابخانهها اگر چند بار برای پیگیری اعتبار سهم نیم درصد کتابخانه به شهرداریها مراجعه کردند و به نتیجه نرسیدند این موضوع را به ما اطلاع دهند افزود: تا پایان شهریور ما سعی میکنیم که ۲۰۰ میلیون تومان به کتابخانهها در این زمینه پرداخت کنیم.
وی بابیان اینکه ۳۵ تا ۴۵ درصد بودجه شهرداریها کمکهای دولتی است گفت: در سال گذشته ۱۲۲ میلیارد تومان از طریق سازمان شهرداریها و همچنین محل مالیات بر ارزشافزوده به شهرداریها پرداخت کردیم و از محل اعتبارات کمکهای سرمایهای نیز ۳۰ میلیارد تومان به شهرداریهای استان پرداخت شد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان بابیان اینکه درمجموع ۱۵۰ میلیارد تومان به شهرداریها پرداختشده است افزود: درمجموع تا شهریورماه قول خواهیم داد که ۲۰۰ میلیون تومان به کتابخانههای استان کمک کنیم.
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