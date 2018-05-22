به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی بعد از،ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال ویژه برنامه های مناسبتی ایام ماه مبارک رمضان، جشنی با محوریت ترویج مضامین قرآنی برای روزه داران این منطقه از سوی مدیریت شهری تدارک دیده شده است که از هشتم تا نیمه ماه رمضان در مجموعه فرهنگی ولیعصر(عج) دایر می شود.

مسلمی به اهمیت ترویج نشاط اجتماعی با رویکرد دین محوری اشاره کرد و افزود: شعرخوانی آئینی، تواشیح، تلاوت قاریان ممتاز، اجرای قصص قرآنی، نمایش های هنری با مضامین قرآنی، مشاوره دینی ومذهبی، نمایشگاه صنایع دستی از برنامه های فرهنگی جشن رمضان با عنوان «ضیافت خوبان» است.

وی به مشارکت مجموعه های فرهنگی در برپایی این جشن اشاره کرد و گفت: استقرار نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با ۴۰ غرفه از دیگر بخش های این برنامه است که شهروندان در شب های رمضان می توانند از این امکان فرهنگی بهره مند شوند.

معاون اجتماعی شهرداری منطقه ۲۰ تهران برپایی محافل انس با قرآن در مساجد، برپایی مسابقات ورزشی در بوستان ها، ارائه خدمات سلامت محور، استقرار ایستگاه اهدای خون در مجاورت فروشگاه شهروند و رسیدگی به افراد کم برخوردار با استفاده از ظرفیت خیرین محلات را از دیگر برنامه های ویژه ماه رمضان برشمرد.