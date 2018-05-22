به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی ظهر سه‌شنبه در نشست رفع مشکلات مهدی‌شهر با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و شهرسازی به میزبانی فرمانداری، ضمن بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم شانی است که همه مسئولان آن را در خود می‌بینند، تأکید کرد: تنگناهای موجود در سیستم اداره کشور وجود دارند اما هنر مدیریت آن است که نگذاریم این مسائل در خدمت‌رسانی خلل وارد کنند.

وی بابیان اینکه تلاش برای رفع دغدغه‌های مردمی با حداکثر ظرفیت موجود می‌بایست در اولویت باشد، افزود: حسن ظن مسئولان به‌خصوص دستگاه‌هایی که با معاش مردم سروکار دارند برای رفع مشکلات برای مردم قدرشناس مهدی‌شهر قابل‌احترام است اما باید تلاش کرد تا در راستای رفع مشکلات مردم اهتمام بیشتری داشت.

فرماندار مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه همدلی بین مسئولان استان سمنان و شهرستان مهدی‌شهر به‌خوبی شکل‌گرفته و این امر نویدبخش گام‌های موثر در رفع مشکلات مردم است، بیان داشت: امیدواریم در سایه این همدلی بتوانیم گام های موثری در راستای توسعه و آبادانی شهرستان برداریم.

ارگی با اشاره به ضرورت حفظ کرامت مردم در سیستم اداری، گفت: باید با کرامت با مردم رفتار کرد و حتی اگر پاسخ ما منفی نیز باشد باید آن را با توجیه قابل قبول به مردم ارائه کنیم.