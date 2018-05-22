به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به آنکه کشورهایی همچون هلند و آلمان با برگزاری گردهمایی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مخالفت کرده بودند این گردهمایی در کشور بوسنی و هرزگوین برگزار شد.

سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین در مطبوعات این کشور بازتاب وسیعی یافت.

در گزارش های روزنامه های بوسنی هرزگوین علی الخصوص به سخنان رجب طیب اردوغان در خطاب به ترک های اروپایی حاضر در اجلاس ۶ امین مجمع عمومی عادی اتحادیه ترکهای دموکرات اروپا جای داده شد.

اوسلوبودژنژ یکی از قدیمیترین روزنامه های این کشور طی گزارشی نوشت، حدود ۲۰ هزار ترک اروپایی و بوسنیایی که پرچمهای ترکیه و بوسنی هرزگوین را در دست داشتند، سالن ورزشی را پر کردند.