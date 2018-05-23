بیش از ۱۰۰۰ ویژه برنامه سوم خرداد در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود جمشیدی فولادی، شامگاه سهشنبه در جمع خبرنگاران استان از برگزاری بیش از هزار برنامه به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد در گلستان خبر داد و اظهار کرد: این برنامهها بهمنظور حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ولایت مداری، مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت، خودباوری دینی و ملی برگزار خواهد شد.
وی آزادسازی خرمشهر را برگ زرین در تاریخ انقلاب اعلام کرد و افزود: پیروزی عملیات بیتالمقدس یکی از کارهای درخشانی بود که توسط رزمندگان اسلام در کارنامه جمهوری اسلامی ایران درج شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان با اشاره به اینکه ستاد بزرگداشت سوم خرداد در گلستان با ریاست استاندار شکل گرفت، گفت: در این ستاد هشت کارگروه مشغول به فعالیت هستند.
وی دیدار با خانواده ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس و رزمندگانی که در عملیات بیتالمقدس حضور داشتند، برگزاری مراسم یاد یاران با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستان گنبدکاووس، برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در پادگان لشکر ۳۰ گرگان، برگزاری مراسم تجدید میثاق با شهدا و عطرافشانی گلزار شهدا را ازجمله برنامههایی این ایام اعلام کرد.
جمشیدی فولادی اظهار کرد: برگزاری همایش فعالان قرآنی، آذینبندی خیابانها، سازمانها و معابر با پوستر مرتبط، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، هنری و محافل قرآنی در سطح دستگاههای اجرایی، حضور فرماندهان در نماز جمعه، مساجد، مدارس و تبیین ابعاد عملیات بیتالمقدس از دیگر برنامههایی است که در این مدت اجرایی خواهد شد.
4کتاب دفاع مقدس به مناسبت سوم خرداد رونمایی می شود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان با بیان اینکه در طول سال اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است که ۳۰ جلد کتاب را منتشر کند، افزود: با برنامهریزیهای انجامشده این اتفاق در سالهای ۹۵ و ۹۶ رخ داده و ما شاهد چاپ کتابهای متعددی در این سالها بودیم.
وی از رونمایی چهار کتاب در این ایام خبر داد و گفت: این کتابها با عنوان «تا کربلا»، «کوچه قرق شادی، اشعار کودک»، «روزهای ماندگار، خاطرات شهید قربان اشرافی» و «شالیزار، داستان نوجوانان» با موضوع دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.
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