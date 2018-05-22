پیکرحجت الاسلام حسنی در کنار یادبود شهیدباکری به خاک سپرده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری مراسم ارتحال حجت الاسلام حسنی در اطلاعیه ای جزییات مراسم تشییع پیکراین مبارز نستوه را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است، مجاهد نستوه و عالم مبارز حجت الاسلام حاج شیخ غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه که عمر با برکت خویش را در پیشبرد آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی مصروف داشتند شامگاه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ روح پاکشان به لقاءالله پیوست،پیکر مطهر این مجاهد نستوه روز چهارشنبه ساعت ۹.۳۰دقیقه از میدان ولایت فقیه ارومیه تشییع خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است محل تجمع میدان ولایت فقیه ارومیه و مسیر حرکت از خیابان امام خمینی (ره)بطرف میدان انقلاب خواهد بود.

همچنین بر اساس این اطلاعیه پیکر مطهر این مجاهد نستوه پس از تشییع بر دوش مردم آذربایجان غربی در باغ رضوان ارومیه کنار یاد بود شهید باکری خاکسپاری خواهد شد.