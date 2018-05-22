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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

نقل و انتقالات لیگ هجدهم؛

اولین خرید فصل جدید پرسپولیس مشخص شد/ تدبیر برای فرار از محرومیت

اولین خرید فصل جدید پرسپولیس مشخص شد/ تدبیر برای فرار از محرومیت

مدافع تیم فوتبال پیکان تهران به توافقات لازم با مدیران باشگاه پرسپولیس برای عقد قرارداد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیری ظهر امروز (سه شنبه) در دفتر باشگاه پرسپولیس حاضر شد تا بر سر جزئیات قرارداد با حمیدرضا گرشاسبی مذاکره کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به عقد قرارداد دوساله با این بازیکن دارد اما به دلیل محرومیت پرسپولیس از سوی فیفا مبنی بر حضور در نقل و انتقالات تابستانی نمی توانند قراردادش را در هیات فوتبال استان تهران ثبت کنند. از این رو قرار است شیری نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر را در پیکان بماند و سپس به جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ اضافه شود.

شیری با نظر مستقیم برانکو ایوانکوویچ در دفتر باشگاه پرسپولیس حاضر شده است و گرشاسبی قصد دارد مذاکره با چند بازیکن دیگر را نیز با صلاحدید سرمربی سرخپوشان دنبال کند.

کد مطلب 4303628

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