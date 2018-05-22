کتاب دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت موسسه رحمان نشست رونمایی کتاب دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران روز دوشنبه هفتم خرداد ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران که ، با مدیریت علمی میرطاهر موسوی تدوین شده متشکل از چهار بخش و با محوریت نابرابری تدوین شده است. کارگروه اول با عنوان «نابرابری و فقر» و با مدیریت زاهدی مازندرانی و شیانی شامل ۱۰ مقاله است که به مسائل نابرابری اقتصادی، قومیت ها، آموزش و منطقه ای می پردازد. بخش دوم با عنوان «نابرابری، همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی» و با مدیریت گودرزی و رضایی شامل ۳ مقاله است که به مسائل همبستگی و سرمایه ی اجتماعی می پردازد. بخش سوم با عنوان «نابرابری و آسیب های اجتماعی» و با مدیریت موسوی و عبدی شامل ۱۰ مقاله است که به مسائل بازنشستگان، زنان و کودکان کار، نابرابری و جرم، حاشیه نشینی، تخریب محیط زیست، طلاق، و سلامت می پردازد. آخرین بخش با عنوان «سازوکارهای تولید فقر و نابرابری» با مدیریت مدنی و شامل ۶ مقاله به مسائل اقتصاد سیاسی، اقتصاد غیر رسمی، سیاست های کلان اقتصادی، و جهانی شدن اقتصاد می پردازد.

نویسندگان مقالات این گزارش جمعی از اساتید و فعالان حوزه علوم اجتماعی، آموزش عالی، اقتصاد، توانبخشی، و جغرافیا هستند که از آن جمله می توان به پرویز پیران، حمیدرضا جلایی پور، حسین راغفر، حجت الله میرزایی، محمدضا رضوانی، محمد حسین شریف زادگان، مقصود فراستخواه، فرشاد مؤمنی، ابراهیم حاجیانی، آزمان ذاکری، آرش نصر اصفهانی، محمد جلال عباسی شوازی، علی سرزعیم، فرشید یزدانی، مروئه وامقی، فاطمه جواهری، سید حسین سراج زاده، اسدالله نقدی، عباس صالحی بابلسری، محمدرضا واعظ مهدوی، اسمعیل ابونوری، میترا عظیمی، رضا امیدی، پرویز صداقت، علی عرب مازار یزدی و علی دینی ترکمانی اشاره کرد.

این گزارش در دو جلد با عنوان های «همبستگی اجتماعی و نابرابری» و «آسیب های اجتماعی و نابرابری» ، توسط انتشارات آگاه منتشر شده و بصورت دوره ای عرضه شده است.

در نشست رونمایی کتاب دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران میرطاهرموسوی (مدیریت علمی طرح)، پرویز پیران و مصطفی معین حضور دارند.

نشست نامبرده ساعت ۱۸:۳۰ روز دوشنبه هفتم خرداد ماه در سالن دکتر ادیبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.