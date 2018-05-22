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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۷

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی زنجان خبرداد:

کشف ۵ ظرف سفالی متعلق به عصر آهن در طارم

کشف ۵ ظرف سفالی متعلق به عصر آهن در طارم

زنجان-فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی زنجان گفت: پنج ظرف سفالینه متعلق به عصر آهن بصورت اتفاقی در گیلوان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، سرهنگ ابوالفضل مرادی، با بیان اینکه پنج ظرف سفالینه متعلق به عصر آهن به‌صورت اتفاقی در گیلوان کشف شد، افزود: در حین خاکبرداری منازل مسکونی در روستای گیلوان شهرستان طارم ۵ ظرف سفالی متعلق به عصر آهن کشف شد که هم اکنون تحویل میراث فرهنگی شده است.

وی ادامه داد: ۲ ظرف از این ظروف سالم و سه ظرف دیگه شکسته است.

به گفته سرهنگ مرادی این ظروف به رنگ قرمز و سیاه بوده و زیر منازل مسکونی محل کشف آثار یک گورستان تاریخی متعلق به عصر آهن است.

کد مطلب 4303662

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