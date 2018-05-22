به گزارش خبرنگار مهر، مسیح‌الله معصومی ظهر سه‌شنبه در جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان با اشاره اینکه پل سیدالشهدا دیشب بازگشایی شد، افزود: متاسفانه گاهی در فضای مجازی تصاویری انتشار می‌یابد که دور از واقعیت است.

وی با بیان اینکه انقطاع در هر پلی طبیعی است و عنوان ترک خوردن پل صحت ندارد. همچنین ترک مویی در هر بتنی وجود دارد، ادامه داد: معمولا پس از ۲ تا ۳ ماه از افتتاح پل درز انقطاع با پوشش مناسبی پر می‌شود اما با بارندگی‌های مداوم اخیر اقدامات این پل با تاخیر مواجه شده است.

شهردار زنجان با اشاره به پروژه سبزه‌میدان نیز اظهار کرد: بخشی از مطالعات پروژه سبزه‌میدان در دست بررسی است که پس از اتمام طی فرصتی ۱۰ روزه باید به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود و پس از اخذ تاییدیه وارد انجام مراحل بعدی برای اجرای فیزیکی پروژه خواهیم شد که این مراحل نیز زمان مورد نیاز را می‌طلبد.

معصومی اظهار کرد: گودبرداری فعلی پروژه سبزه‌میدان بر اساس هیچ مصوبه‌ای نبوده، به عبارتی فرآیند جذب پیمانکار و گودبرداری، غیرقانونی بوده است.

وی اضافه کرد: برای اجرای طرح سبزه‌میدان دو رویکرد داریم؛ طبق اختیارات اقدام به اجرای طرح تفضیلی کنیم که در ان شرایط عمدتا فضای سبز شهری در نظر گرفته شده و هیچ بنایی احداث نمی‌شود یا سطح و سطوح تجاری‌سازی در مجموعه را کم و در حد خاک‌برداری‌های فعلی برای ساخت مجموعه تجاری، فرهنگی و اداری استفاده شود تا بتوانیم حداقل، هزینه‌های احداث را تامین کنیم.

انتظارات از یگان انتظامی سد معبر برآورده نشد

شهردار زنجان در ادامه با اشاره به مشکل سد معبر گفت: متاسفانه سد معبر در زنجان جدی گرفته نمی‌شود و با اینکه یگان انتظامی به این منظور تشکیل شد اما انتظاراتی که از حوزه یگان داشتیم، برآورده نشد.

معصومی اضافه کرد: در نظر داریم به مدت سه ماه به صورت آزمایشی سد معبر و دست‌فروشان به صورت مستقل زیر نظر معاونت شهری قرار داده شود و تعدادی نیرو از نیروهای فصلی فضای سبز نیز ویژه این اقدام در نظر گرفته ‌شود.

وی ادامه داد: از ۱۰ خردادماه مجدانه با همکاری نیروی انتظامی و سایر مسئولان در راستای مقابله با سد معبر اقدام می‌کنیم.